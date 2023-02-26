Giuli Mandzhgaladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giuli Mandzhgaladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giuli Mandzhgaladze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giuli Mandzhgaladze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giuli Mandzhgaladze 9 Eylül 1992 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Gürcistan,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da გიული მანჯგალაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giuli Mandzhgaladze Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Kutaisi futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Kutaisi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Giuli Mandzhgaladze'nin Torpedo Kutaisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giuli Mandzhgaladze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giuli Mandzhgaladze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giuli Mandzhgaladze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giuli Mandzhgaladze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2014 yılında FK Poltava

15 Ocak 2015 yılında Chikhura

1 Ağustos 2015 yılında Sioni Bolnisi

1 Temmuz 2016 yılında FC Samtredia

9 Ocak 2018 yılında Kapaz PFK

1 Temmuz 2018 yılında Ventspils

1 Ocak 2019 yılında Dinamo Batumi

1 Ocak 2022 yılında Torpedo Kutaisi

Giuli Mandzhgaladze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giuli Mandzhgaladze şuan Torpedo Kutaisi takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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