Giuliano Al Nasr'dan ayrıldı, Fenerbahçe kollarını sıvadı!

Fenerbahçe, 2018'de 11 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle Al Nasr'a sattığı Giuliano'yu tekrar takımına kadrosuna katmak istiyor. Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'den transfer olduğu Suudi Arabistan'ın Al Nasr, takımıyla yaptığı sözleşmeyi sonlandırdı. Serbest futbolcu konumuna düşen orta saha için sarı-lacivertliler, kollarını sıvadı.

TARAFTARDA HEYECAN YARATTI

Takımına ciddi bir bonservis bedeli kazandırarak ayrılan Giuliano'nun, bonservis bedeli olmadan geri dönecek olması taraftarda heyecan yarattı. Yıldız oyuncu, 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe formasıyla, 37 maça çıkmış ve 16 gol 6 asist yapmıştı.

Fenerbahçe'nin Giuliano'yla ilgilendiği belirtilirken oyuncunun serbset kalması da ekonomik anlamda zor şartlarda bulunan Sarı lacivertliler için ciddi bir avantaj.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Cuma günü, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, şu ana kadar 12 oyuncuyla resmi sözleşme imzaladı. Ancak yeni transferlerin henüz hiçbirine lisans çıkartılamadı.