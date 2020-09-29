Giuliano, Al Nassr'dan ayrıldı!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano, Al Nassr FC'den ayrıldığını açıkladı. Giuliano’nun adı son dönemde sarı-lacivertliler ile anılıyordu. Brezilyalı oyuncu geri dönmek istiyordu.

Giuliano Al Nassr'dan ayrıldığını resmen açıkladı. Yıldız futbolcu kulübünden ayrılığını şu cümlelerle açıkladı:

"Al Nassr'ın bir parçası olduğum için minnettarım. Takım arkadaşlarıma her şey için teşekkür ediyorum. Lig ve Süper Kupa'yı kazandık. Taraftarlara ve kulübe çok teşekkür ediyorum."

Al Nassr'dan ayrılan Giuliano için taraftarın yoğun bir şekilde Fenerbahçe'ye geri dönmesi isteği bulunuyor. Transfer döneminde Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe için Al Nassr'dan ayrılacağı söyleniyordu.

Süper Lig 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Giuliano, ligde çıktığı 31 maçta 15 gol, 5 asistlik performansıyla 20 gole doğrudan katkıda bulunmuştu.

Yıldız oyuncu sezon bitiminde ise 10.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığı Al Nassr'a transfer olmuştu. Giuliano, Al Nassr formasıyla geçen sezon 35 resmi maça çıkıp, 13 gol, 8 asistlik performans sergiledi.