Giuliano Antonio Marek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giuliano Antonio Marek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Giuliano Antonio Marek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giuliano Antonio Marek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.