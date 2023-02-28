Giuliano Antonio Marek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giuliano Antonio Marek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giuliano Antonio Marek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Giuliano Antonio Marek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Giuliano Antonio Marek 5 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Slovakya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Giuliano Antonio Marek Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Ruzomberok U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Ruzomberok U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Giuliano Antonio Marek'nin MFK Ruzomberok U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Giuliano Antonio Marek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Giuliano Antonio Marek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Ruzomberok U19
Giuliano Antonio Marek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Giuliano Antonio Marek şuan MFK Ruzomberok U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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