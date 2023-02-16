Giuliano Galoppo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giuliano Galoppo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giuliano Galoppo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giuliano Galoppo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giuliano Galoppo 18 Haziran 1999 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giuliano Galoppo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giuliano Galoppo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Giuliano Galoppo'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Giuliano Galoppo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/giulianogaloppo/

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Giuliano Galoppo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giuliano Galoppo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Giuliano Galoppo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giuliano Galoppo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CA Banfield II

1 Ocak 2019 yılında Banfield

26 Temmuz 2022 yılında São Paulo

Giuliano Galoppo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giuliano Galoppo şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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