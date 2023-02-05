Giuliano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giuliano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giuliano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giuliano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Giuliano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giuliano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Giuliano

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giuliano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giuliano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giuliano 31 Mayıs 1990 tarihinde Curitiba şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Giuliano Victor de Paula şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giuliano Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REIS & REIS yapmaktadır. Giuliano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Corinthians Paulista futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Corinthians Paulista takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Giuliano'nin Sport Club Corinthians Paulista ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Giuliano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/giulianoficial/

Giulianoboyu ve yaşı kaç

Giuliano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Giuliano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 14.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Giuliano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giuliano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2007 yılında Paraná

1 Ocak 2009 yılında Internacional

1 Ocak 2011 yılında Dnipro

1 Temmuz 2014 yılında Grêmio

26 Temmuz 2016 yılında Zenit

14 Ağu 2017 yılında Fenerbahçe

20 Ağu 2018 yılında Al-Nassr FC

5 Ekim 2020 yılında Başakşehir

16 Temmuz 2021 yılında Corinthians

Giuliano kimdir

Giuliano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giuliano şuan Sport Club Corinthians Paulista takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Giuliano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya takımında 18 numaralı formasıyla 7 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Giuliano nereli

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