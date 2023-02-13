Giuliano Simeone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giuliano Simeone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giuliano Simeone kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giuliano Simeone ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Giuliano Simeone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giuliano Simeone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Giuliano Simeone

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giuliano Simeone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giuliano Simeone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giuliano Simeone 18 Aralık 2002 tarihinde Roma şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Giuliano Simeone Baldini şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giuliano Simeone Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC Talent yapmaktadır. Giuliano Simeone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Zaragoza futbol takımında oynamaktadır. Real Zaragoza takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Giuliano Simeone'nin Real Zaragoza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giuliano Simeone Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/simeonegiuliano/

http://www.instagram.com/giulisimeone/

Giuliano Simeoneboyu ve yaşı kaç

Giuliano Simeone Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Giuliano Simeone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Giuliano Simeone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giuliano Simeone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2020 yılında Atl. Madrid U19

1 Ocak 2021 yılında Atl. Madrid B

1 Temmuz 2022 yılında Atlético Madrid

4 Temmuz 2022 yılında Real Zaragoza

30 Haziran 2023 yılında Atlético Madrid

Giuliano Simeone kimdir

Giuliano Simeone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giuliano Simeone şuan Real Zaragoza takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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Giuliano Simeone nereli

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