Giulio Charlov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giulio Charlov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giulio Charlov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giulio Charlov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giulio Charlov 17 Haziran 2000 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Джулио Чарлов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giulio Charlov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giulio Charlov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitosha Bistritsa futbol takımında oynamaktadır. Vitosha Bistritsa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Giulio Charlov'nin Vitosha Bistritsa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giulio Charlov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giulio Charlov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giulio Charlov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giulio Charlov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Litex Lovech

1 Ocak 2020 yılında Sportist Svoge

1 Temmuz 2021 yılında Vitosha

Giulio Charlov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giulio Charlov şuan Vitosha Bistritsa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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