Giulio Cozac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giulio Cozac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giulio Cozac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Giulio Cozac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Giulio Cozac 21 Haziran 2004 tarihinde Făgăraș şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Giulio Cătălin Cozac şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Giulio Cozac Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IG Sports Management yapmaktadır. Giulio Cozac, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CFR Cluj U19 futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj U19 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Giulio Cozac'nin CFR Cluj U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Giulio Cozac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Giulio Cozac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında FC Ardealul
1 Temmuz 2020 yılında CFR Cluj U19
Giulio Cozac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Giulio Cozac şuan CFR Cluj U19 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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