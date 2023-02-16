Giuseppe Aurelio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giuseppe Aurelio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giuseppe Aurelio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giuseppe Aurelio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Giuseppe Aurelio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giuseppe Aurelio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giuseppe Aurelio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giuseppe Aurelio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giuseppe Aurelio 22 Mart 2000 tarihinde Bracciano şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giuseppe Aurelio Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MdR Sports Management yapmaktadır. Giuseppe Aurelio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Palermo FC futbol takımında oynamaktadır. Palermo FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Giuseppe Aurelio'nin Palermo FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Giuseppe Aurelio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/peppe_aurelio/

Giuseppe Aurelioboyu ve yaşı kaç

Giuseppe Aurelio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giuseppe Aurelio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Giuseppe Aurelio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giuseppe Aurelio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sassuolo U19

1 Eylül 2020 yılında Cesena

19 Ocak 2021 yılında Sassuolo

20 Ocak 2021 yılında Imolese

30 Haziran 2021 yılında Sassuolo

15 Temmuz 2021 yılında Gubbio

30 Haziran 2022 yılında Sassuolo

8 Temmuz 2022 yılında Pontedera

31 Ocak 2023 yılında Palermo

Giuseppe Aurelio kimdir

Giuseppe Aurelio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giuseppe Aurelio şuan Palermo FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ASD Bracciano Calcio
USD Tor di Quinto

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Giuseppe Aurelio nereli

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