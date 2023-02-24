Giuseppe Borello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giuseppe Borello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giuseppe Borello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giuseppe Borello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giuseppe Borello 28 Nisan 1999 tarihinde Catanzaro şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giuseppe Borello Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giuseppe Borello, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Újpest FC futbol takımında oynamaktadır. Újpest FC takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Giuseppe Borello'nin Újpest FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Giuseppe Borello Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giuseppe Borello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giuseppe Borello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giuseppe Borello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Crotone Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında Crotone U17

1 Temmuz 2017 yılında Crotone U19

22 Ocak 2018 yılında Torino U19

30 Haziran 2018 yılında Crotone U19

1 Temmuz 2018 yılında Crotone

16 Ağustos 2018 yılında Cuneo

7 Ocak 2019 yılında Crotone

8 Ocak 2019 yılında Rende

30 Haziran 2019 yılında Crotone

18 Temmuz 2019 yılında Cesena

30 Haziran 2020 yılında Crotone

5 Ekim 2020 yılında Pro Vercelli

14 Ocak 2021 yılında Crotone

15 Ocak 2021 yılında Cesena

30 Haziran 2021 yılında Crotone

5 Ağustos 2022 yılında Újpest FC

Giuseppe Borello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giuseppe Borello şuan Újpest FC takımında oynamakta ve 82 numaralı formayı giymektedir.

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