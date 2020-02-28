GİV Girişimci Buluşmaları

İSTANBUL (AA) - Konut Geliştiricileri ve Yatırımcılar Derneği (Konutder) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Bu yıl 300 bin konut ruhsatı alındı. 2 yıl önce 1 milyon 300 bin olan konut ruhsatı bu yıl 300 bine düştü. Geçen sene 660 bine düşmüştü. Bu sağlıklı bir gidiş aslında. Sektörde bir dengelenme yaşanıyor." dedi.

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından Eyüp Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenen "Girişimci Buluşmaları"nın bu ayki konuğu Altan Elmas oldu.

Elmas, burada yaptığı sunumda, gayrimenkul sektörünü büyümesinin konut kredisine bağlı olduğunu vurgulayarak, 1 yıl içerisinde faizlerin yükselmesiyle sektörün yüzde 50 küçüldüğünü söyledi.

Geçen yılın ağustos ayından beri faizlerin tekrar erişebilir rakamlara inmesinden sonra sektörün faaliyetlerine kaldığı yerden devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada, 2020'nin sonuna kadar yavaş yavaş stoklar eriyor, belli bir noktaya da geldi. Hala stoklar var. İstanbul'da da var, Türkiye'de de var. İnsanların üzerinde maliyet baskısı da var çünkü ciddi bir maliyet artışı oldu.2021'den itibaren sektörün tekrar makul ölçülerde yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Bu yıl 300 bin konut ruhsatı alındı. 2 yıl önce 1 milyon 300 bin olan konut ruhsatı bu yıl 300 bine düştü. Geçen sene 660 bine düşmüştü. Bu sağlıklı bir gidiş aslında. Sektörde bir dengelenme yaşanıyor."

Elmas, artık her isteyenin konut inşaatı yapamayacağını belirterek, sektöre giriş için düzenlemeler yapılarak sermayeler şartları ve teknik yeterliliklerin getirildiğini dile getirdi.

Son 1 yıl içerisinde konutların fiyatlarının yüzde 10'a yakın arttığını kaydeden Elmas, "Konut fiyatlarında asıl artış 2020'inin ortasından sonra gelecek. Çünkü stoklar ciddi anlamda azalırken yeni inşaatın maliyetinde ortalama yüzde 40 civarında fiyat artışı var. Maliyet artışı yüzde 30-50 kullanılan ürünün döviz girdisine ve lükslüğüne bağlı maliyet değişiyor.Mevcut konutlar tükendikçe, yeni konutlar yapıldıkça fiyatlar artacak. Vatandaş bu fırsatı görmüş durumda. Konuta talep iyi durumda, satışlar da fena değil.İşin püf noktası paradigmada. Faizler yüksekse hayat duruyor, düşükse devam ediyor. İnşallah faizde sıfırı da görürüz." değerlendirmesinde bulundu.

GİV Başkanı Mehmet Koç da ülkeye sahip çıkmanın en önemli yolunun çalışmaktan geçtiğini belirterek, girişimci buluşmalarının temel hedefinin başarılı olmuş iş insanlarının tecrübelerinden faydalanmak olduğunu dile getirdi.

Girişimciliği Türkiye'ye yaymak istediklerini kaydeden Koç, "Anadolu'daki girişimci adaylarını buluşturmanın planlamasını çalışmasını yapıyoruz. Bu çerçevede Konya'da 3 gün sürecek 'Türkiye Girişimci Buluşmaları' adı altında fuar ve girişimci buluşması organizasyonu düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA