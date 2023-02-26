Givemore Khupe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Givemore Khupe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Givemore Khupe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Givemore Khupe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Givemore Khupe 20 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Givemore Khupe Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CP Sports and Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 13 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Givemore Khupe'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Givemore Khupe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Givemore Khupe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Givemore Khupe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Givemore Khupe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Bidvest Res.

1 Ağustos 2018 yılında Cape Umoya Utd.

30 Haziran 2019 yılında Bidvest Res.

13 Ağustos 2019 yılında Swallows FC

Givemore Khupe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Givemore Khupe şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Givemore Khupe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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