Given Mashikinya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Given Mashikinya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Given Mashikinya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Given Mashikinya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Given Mashikinya 13 Nisan 1991 tarihinde Atteridgeville, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Given Kamogelo Mashikinya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Given Mashikinya Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Given Mashikinya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Given Mashikinya'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Given Mashikinya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Given Mashikinya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Given Mashikinya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Given Mashikinya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Mbombela United

29 Temmuz 2014 yılında Black Aces

18 Temmuz 2017 yılında Bloem. Celtic

8 Temmuz 2022 yılında Maritzburg Utd.

1 Ocak 2023 yılında Sekhukhune

Given Mashikinya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Given Mashikinya şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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