Given Thibedi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Given Thibedi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Given Thibedi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Given Thibedi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Given Thibedi 16 Eylül 1997 tarihinde Witbank, Mpumalanga şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Given Moikhomotsi Thibedi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Given Thibedi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CrossOva yapmaktadır. Given Thibedi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 13 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Given Thibedi'nin Swallows FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Given Thibedi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Given Thibedi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Given Thibedi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Given Thibedi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2019 yılında Swallows FC

30 Haziran 2021 yılında Kaizer Chiefs II

1 Temmuz 2021 yılında Kaizer Chiefs

13 Ağustos 2021 yılında Swallows FC

Given Thibedi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Given Thibedi şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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