Givi İoseliani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Givi İoseliani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Givi İoseliani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Givi İoseliani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Givi İoseliani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Givi İoseliani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Givi İoseliani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Givi İoseliani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Givi İoseliani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Givi İoseliani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Givi İoseliani 25 Ekim 1990 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გივი იოსელიანი şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Givi İoseliani Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Givi İoseliani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samtredia futbol takımında oynamaktadır. FC Samtredia takımına 10 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Givi İoseliani'nin FC Samtredia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Givi İoseliani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Givi İoseliani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Givi İoseliani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Givi İoseliani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Torpedo Kutaisi

11 Şubat 2013 yılında Kecskeméti TE

10 Temmuz 2013 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2014 yılında Tskhinvali

20 Ocak 2015 yılında Torpedo Kutaisi

1 Temmuz 2015 yılında FC Samtredia

1 Temmuz 2016 yılında FK Zugdidi

1 Ocak 2017 yılında Tskhinvali

1 Temmuz 2017 yılında FC Meshakhte

31 Ocak 2018 yılında FC Telavi

28 Şubat 2019 yılında Tskhinvali

1 Ocak 2020 yılında Samgurali

10 Ocak 2021 yılında FC Samtredia

Givi İoseliani kimdir

Givi İoseliani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Givi İoseliani şuan FC Samtredia takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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Givi İoseliani nereli

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