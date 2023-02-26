Givi Karkuzashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Givi Karkuzashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Givi Karkuzashvili kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Givi Karkuzashvili ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Givi Karkuzashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Givi Karkuzashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Givi Karkuzashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Givi Karkuzashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Givi Karkuzashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Givi Karkuzashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Givi Karkuzashvili 20 Eylül 1986 tarihinde Gori şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გივი ქარქუზაშვილი şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Givi Karkuzashvili Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Givi Karkuzashvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Merani Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Merani Tbilisi takımına 20 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Givi Karkuzashvili'nin FC Merani Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Givi Karkuzashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Givi Karkuzashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Givi Karkuzashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Givi Karkuzashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Borjomi

1 Ocak 2009 yılında Tskhinvali

1 Temmuz 2009 yılında Torpedo Kutaisi

1 Temmuz 2010 yılında FC Dila

1 Temmuz 2012 yılında Merani Martvili

1 Ocak 2014 yılında FC Dila

1 Ocak 2018 yılında FC Samtredia

20 Temmuz 2018 yılında FC Merani

Givi Karkuzashvili kimdir

Givi Karkuzashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Givi Karkuzashvili şuan FC Merani Tbilisi takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Givi Karkuzashvili nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Ofri Arad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ofri Arad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ofri Arad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ofri Arad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Darlington Gyanfosu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darlington Gyanfosu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Darlington Gyanfosu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darlington Gyanfosu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Shon Goldberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shon Goldberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Shon Goldberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shon Goldberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Derrick Fordjour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derrick Fordjour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Derrick Fordjour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derrick Fordjour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Son dakika | AFAD duyurdu: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.5 artçı deprem
Son dakika | AFAD duyurdu: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.5 artçı deprem
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi