Givi Karkuzashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Givi Karkuzashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Givi Karkuzashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Givi Karkuzashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Givi Karkuzashvili 20 Eylül 1986 tarihinde Gori şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გივი ქარქუზაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Givi Karkuzashvili Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Givi Karkuzashvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Merani Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Merani Tbilisi takımına 20 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Givi Karkuzashvili'nin FC Merani Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Givi Karkuzashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Givi Karkuzashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Givi Karkuzashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Givi Karkuzashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Borjomi

1 Ocak 2009 yılında Tskhinvali

1 Temmuz 2009 yılında Torpedo Kutaisi

1 Temmuz 2010 yılında FC Dila

1 Temmuz 2012 yılında Merani Martvili

1 Ocak 2014 yılında FC Dila

1 Ocak 2018 yılında FC Samtredia

20 Temmuz 2018 yılında FC Merani

Givi Karkuzashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Givi Karkuzashvili şuan FC Merani Tbilisi takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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