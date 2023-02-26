Givi Mukbaniani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Givi Mukbaniani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Givi Mukbaniani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Givi Mukbaniani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Givi Mukbaniani 20 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გივი მუკბანიანი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Givi Mukbaniani Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Locomotive Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Locomotive Tbilisi takımına 25 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Givi Mukbaniani'nin FC Locomotive Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Givi Mukbaniani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Givi Mukbaniani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Givi Mukbaniani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Givi Mukbaniani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağustos 2019 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2020 yılında Rustavi

31 Aralık 2020 yılında FC Locomotive

Givi Mukbaniani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Givi Mukbaniani şuan FC Locomotive Tbilisi takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Givi Mukbaniani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U19 takımında 27 numaralı formasıyla 8 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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