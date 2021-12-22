Gıyabında ne demek, TDK'ya göre Gıyabında kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gıyabında ne demek? Gıyabında TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gıyabında kelimesi. Peki gıyabında ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gıyabında nedir, gıyabında kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GIYABINDA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gıyabında kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre gıyabında kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kendi yokken, arkasından



GIYABINDA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Reis, salonu boşalttı ve idam kararını da sanıkların gıyabında okudu.

