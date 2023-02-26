Giyasu İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giyasu İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giyasu İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giyasu İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giyasu İbrahim 6 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giyasu İbrahim Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samartex futbol takımında oynamaktadır. FC Samartex takımına - tarihinde katılmıştır. Giyasu İbrahim'nin FC Samartex ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giyasu İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giyasu İbrahim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giyasu İbrahim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giyasu İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giyasu İbrahim şuan FC Samartex takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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