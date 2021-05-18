17 günlük tam kapanmanın ardından 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme dönemine girdiğimiz bu süreçte mağazaların açık olup olmayacağı ve kaça kadar açık olacağı merak konusu oldu. Biz de bu merakı gidermek amacıyla giyim mağazaları açık mı, kaçta kapanıyor 2021? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Detaylar...

GİYİM MAĞAZALARI AÇIK MI, KAÇTA KAPANIYOR 2021?

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Mağazalar hafta sonu kısıtlama dolayısıyla kapalı olurken hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

İçişleri Bakanlığının bu durumla ilgili yayınladığı genelge şu şekilde:

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

- Yukarıda sayılan iş yerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. iş yerleri;

- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

- Alışveriş merkezlerinin (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.