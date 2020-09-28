Giyim mağazasındaki kasa sırası vatandaşı birbirine düşürdü!

Beyoğlu'nda bir giyim mağazasında iki kişi kasa sırası yüzünden kavga etti. Olay mağaza görevlileri ve müşterilerin müdahalesi sonucu sonlanırken o anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.