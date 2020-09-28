Giyim mağazasındaki kasa sırası vatandaşı birbirine düşürdü!
Beyoğlu'nda bir giyim mağazasında iki kişi kasa sırası yüzünden kavga etti. Olay mağaza görevlileri ve müşterilerin müdahalesi sonucu sonlanırken o anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Beyoğlu'nda bir kıyafet mağazasında yaşanan olayda bir kadın ile bir erkek kasa sırası yüzünden birbirleriyle tartıştı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle kavgaya dönüşen olay kameralara anbean kaydedildi. Kavga ise çevredeki vatandaşlar ve mağaza görevlilerinin müdahalesiyle son buldu.
Hercai 41. bölüm fragmanı yayınlandı | Şadoğluları'ndan barışa ret cevabı!
Arabanın altında kalan kediyi çıkaracaktı! Kendisi arabanın altında kaldı
Ramo 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Cihangir'in elinden nasıl kurtulacak?
Hava durumu 28 - 29 - 30 Eylül 2020 Güneşli bir haftaya başlanıyor!
28 Eylül 2020 Pazartesi 12:59
Benzer Videolar