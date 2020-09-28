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  3. Giyim mağazasındaki kasa sırası vatandaşı birbirine düşürdü!

Giyim mağazasındaki kasa sırası vatandaşı birbirine düşürdü!

Beyoğlu'nda bir giyim mağazasında iki kişi kasa sırası yüzünden kavga etti. Olay mağaza görevlileri ve müşterilerin müdahalesi sonucu sonlanırken o anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Beyoğlu'nda bir kıyafet mağazasında yaşanan olayda bir kadın ile bir erkek kasa sırası yüzünden birbirleriyle tartıştı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle kavgaya dönüşen olay kameralara anbean kaydedildi. Kavga ise çevredeki vatandaşlar ve mağaza görevlilerinin müdahalesiyle son buldu.

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28 Eylül 2020 Pazartesi 12:59
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