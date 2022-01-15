Giyim Üretim /Hazır Giyim Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Giyim Üretim /Hazır Giyim Teknikeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Giyim Üretim /Hazır Giyim Teknikeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Giyim Üretim /Hazır Giyim Teknikeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Giyim Üretim /Hazır Giyim Teknikeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Giyim Üretim /Hazır Giyim Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Giyim Üretim /Hazır Giyim Teknikeri Maaşları

Giyim Üretim /Hazır Giyim Teknikeri maaşı ortalama olarak aylık 5250_TL'dir. En düşük Giyim Üretim /Hazır Giyim Teknikeri maaşı 4500_TL, En yüksek ise 6000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Giyim Üretim /Hazır Giyim Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2163.08

Meslek Adı :

Giyim Üretim /Hazır Giyim Teknikeri Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Ve Giysi Tasarımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çocuk, kadın ve erkek iç-dış giyiminde; üretim öncesi planlama ve tasarım, kalıp-desenleme, kalite kontrol ve üretim safhalarının tümünde uygulama becerilerine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Giyim Üretim /Hazır Giyim Teknikeri ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretimi planlamak,

b) İş ve zaman etüdü yapmak,

c) Yeni giysi modelleri geliştirmek,

d) Çıkarılan modellerin kalıplarını hazırlamak,

e) Dikilecek giysinin kumaşının kalitesinin, renginin, miktarının üretime uygunluğunun kontrolünü yapmak,

f) Model için gerekli malzeme ve süsleme araçlarını seçmek,

g) Örnek giysi hazırlamak,

h) Ürünün çeşitli vücut ölçülerine göre seri üretimi ile ilgili işleri yapmak veya yaptırılmasını sağlamak,

i) Seri üretime giren ürünün başından sonuna kadar takibini ve kontrolünü yapmak,

j) Ürünün paketlenmesi depolanması ve pazarlanması ile ilgili işleri yürütmek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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