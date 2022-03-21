Giyim Üretim Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Giyim Üretim Teknolojisi Teknisyeni görev tanımı nedir, Giyim Üretim Teknolojisi Teknisyeni ne iş yapar, Giyim Üretim Teknolojisi Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Giyim Üretim Teknolojisi Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Giyim Üretim Teknolojisi Teknisyeni Tanımı;

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Giyim Üretim Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Giyim Üretim Teknolojisi Teknisyeni Maaşları

Giyim Üretim Teknolojisi Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Giyim Üretim Teknolojisi Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Giyim Üretim Teknolojisi Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.73

Meslek Adı :

Giyim Üretim Teknolojisi Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İplik, dokuma, örme, boya, baskı, terbiye, hazır giyim alanlarında üretim yapma, yapılmasını sağlama bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Giyim Üretim Teknolojisi Teknisyeni, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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