Giysi yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Tokat'ta giysi yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tokat-Turhal kara yolu Söngüt Kavşağı'nda E.T. (30) idaresindeki tırın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tokat istikametine seyir halinde olan tır, yağmur yağışı sonucu kayganlaşan yolda yan yatarak sürüklendi. Kazadan yaralı olarak kurtulan şoför aracın ön camından çıkarıldı. Ambulansla Tokat Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan şoförün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yan yatan tırın dorsesinde kavşağa kolilerle saçılan giysiler ise görevliler tarafından toplandı.

Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA