Gizem Canbulut’u katleden Eren Yıldız'ın ilk ifadesi ortaya çıktı!

Burdur'da, Gizem Canbulut, parkta tartıştığı sevgilisi olduğu iddia edilen Eren Yıldız isimli erkek tarafından öldürüldü. Genç kızı öldürdükten sonra eve kaçan Yıldız kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

''RESİMDEKİ KAFA KISIMLARI KESİLİP BENMİŞİM GİBİ PAYLAŞILIYORDU''

Kendisi gibi lise öğrencisi Gizem Canbulut’u öldürmekten tutuklanan Eren Yıldız'ın ifadeleri ortaya çıktı. Yıldız ifadesinde, “Benim adıma yaklaşık 100 sahte hesap açıldı. Bu hesaplardan çıplak kadın ve erkek resimleri paylaşılıyordu, hatta resimdeki kafa kısımları kesilip benmişim gibi paylaşılıyordu.” dedi.

Kaynak: Medyanın Elli Tonu

NE OLMUŞTU?

Gizem Canbulut ile Eren Yıldız, dün saat 13.30 sıralarında kenti tepeden gören bir nokta olan Yunus Emre Parkı'nda buluşup oturduktan bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Eren Yıldız, yanındaki bıçakla genç kızı boğazından bıçaklamıştı. Canbulut yere yığılırken, Yıldız ise kaçarak evine gitmişti. Ardından polise ihbarda bulunan Yıldız, evine gelen polise teslim olmuştu.

Gizem Canbulut'un cenazesi, otopsi için Antalya'daki Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildikten sonra gözaltına alınan Eren Yıldız ise dün gece geç saatlere kadar süren ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.