Gizem Güven'in eşi Caner Turp kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Oyuncu Gizem Güven, futbolcu Caner Turp ile evlendi. Çiftin düğünündeki mutluluklarına çok sayıda ünlü katılarak ortak oldu. Düğüne ilişkin paylaşılan görüntülerin ardından Gizem Güven'in eşi Caner Turp merak edilen kişiler arasına girdi. Böylece ve hayatı, nereli olduğu, kaç yaşında olduğu araştırılıyor. İşte merak ettikleriniz...

CANER TURP KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Caner Turp, 16 Nisan 1992 tarihinde Almanya, Herford'da doğdu. 26 yaşında, 1.83 metre olan Turp, ilk profesyonel maçına Aydınspor 1923 formasıyla 16 Eylül 2012 tarihinde 3. Lig'de 3-0 yendikleri Derince Belediyespor karşısında 72. dakikada oyuna girerek çıktı. 16 Mart 2014 tarihinde 2. Lig'de Tarsus İdman Yurdu maçında attığı 2 golle takımına 3 puanı kazandırdı. (3-2)

2008-2011 yılları arasında Beşiktaş'ın altyapısında yer aldı. 2012 yılında Aydınspor, 2013-2014 yıllarında Tokatspor, 2014-2015 sezonunda Gümüşhanespor, 2015-2016'da Bayrampaşaspor, 2016-2017 sezonunda Van Büyükşehir Belediyespor, 2017 yılında Çanakkale Dardanel, 2017-2018 sezounda Muğlaspor, 2018-2019'da Sinopsor 'da forma giydi. Daha sonra 2019 yılından bu yana Siverek Belediyespor'da forma giymektedir. Öte yandan 2010 yılında Türkiye U-19 takımında görev aldı.