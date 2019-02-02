Gizem, hayalini kurduğu piyanoya kavuştu ama eve sığdırmakta zorlandı

TRABZON'un Tonya ilçesinde müzik yeteneğiyle dikkat çeken ortaokul öğrencisi Gizem Bayram'a (10), iş kadını Seyyare Sungur tarafından piyano hediye edildi. Gizem'in hayali süsleyen piyano, koltuklar çıkarılarak evin salonuna yerleştirildi.

​İlçenin Karaağaçlı Mahallesi'nde yaşayan ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Gizem Bayram, sınıfta özellikle yabancı şarkıları seslendirmesinde gösterdiği performansla, müzik öğretmeni Merve Ayhan'ın dikkatini çekti. Gizem'in müzik alandaki özel yeteneğini keşfeden öğretmeni, öğrencisiyle de özel olarak ilgilenmeye başladı. Küçük kız, öğretmeniyle birlikte, merak sardığı ve hayalini kurduğu piyano için pratik dersleri almaya başladı. Yeteneği sayesinde kısa sürede dersleri kavrayan Bayram'a, girişimci iş kadını Seyyare Sungur tarafından da piyano hediye edildi. Piyano, sığmadığı için evde koltuklar çıkarılıp salona yerleştirildi. Yarıyıl tatili nedeniyle piyanoya daha çok vakit ayıran Gizem'in seslendirdiği pek çok eser, evlerinin duvarında yankılanırken, aile ve komşular da verilen resitali beğeniyle dinliyor.

'ÇOK YETENEKLİ BİR ÖĞRENCİ'

Gizem'i yabancı şarkı söylerken keşfettiğini anlatan müzik öğretmeni Merve Ayhan, öğrencinin büyük yeteneğe sahip olduğunu söyledi. Ayhan, "Derste şarkı söylerken keşfettim Gizem'i, yapancı şarkılar da söylüyordu. İspanyolca, İngilizce şarkılar. Ben de ona bir şarkı öğrettim, şarkıyı hemen ezberleyerek geldi. Gizem'i daha yakından tanımak istedim. 2 aylık bir çalışma sürecimiz oldu. Gerçekten çok yetenekli bir öğrenci. Sonra Gizem'e hayali olan piyanoyu almak için eşimle aramızda konuştuk. Trabzon'da özel bir işletmesi olan Seyyare Hanım ile tanışmıştık. Kendisine durumu ilettik. Sağ olsun Seyyare Hanım bize destek oldu. Gizem'e güzel bir piyano aldı" dedi.

'SANAT SALONA DÜŞTÜ'

Gizem'e piyano hediye eden Seyyare Sungur da uzaklarda pek çok köy okullarında nice cevherler yer aldığına dikkat çekti. Sungur, "Merve hocama, çok teşekkür ederim. Sayenizde gerçekten iyi bir iş yaptık. Amacımız, kültürümüzde var olan yetenekleri keşfetmek ve destek vermek. Çünkü kültürümüzde müzik yerleşmiş. Müzikle doğan, müzikle duygularını ifade eden insanlarız. Maddi boyut hiç engel değil. Her hâlükârda yeteneğimizi ortaya çıkarabiliyoruz. Bunu keşfeden bir öğretmeniniz varsa, aslında çok şanslısınız. Her şey de orda başlıyor. Biz sadece bir aracıyız. Böyle bir işte olmaktan müthiş keyif aldım. Köy okullarındaki çocukların neler yaşadığının, hangi cevherlerin ne durumda olduklarının farkında bile değiliz. Gizem bu şanslardan biriydi. Evin bir koltuğu dışarı çıkarıldı. Sanat tam da buraya düştü" diye konuştu.

'ÇOK MUTLUYUM'

Mutlu olduğunu belirterek, öğretmeni ile iş kadınına teşekkür eden Gizem Bayram ise ilerde iyi bir piyano sanatçısı olmak istediğini, bunun için de azimle çalıştığını belirtti. Bayram, "Bana bu piyanoyu aldıkları için çok mutluyum. Öğretmenim de beni yetiştirdiği için ona da çok teşekkür ediyorum. Ailem bana destek oldu. Sevincimi kelimelerle anlatmak güç, piyanoma kavuştum. İnşallah başarılı olacağım" ifadesinde bulundu.

İlçede ilk kez bir köy evine piyona girdiği söyleyen Bayram ailesi de girişimci Sungur ve öğretmen Ayhan'a katkıları ve destekleri için teşekkür etti.

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DHA