Gizem Karaca yaz sezonunu beyaz bikinisiyle açtı görenleri büyüledi! 30 yaşındaki güzel oyuncu cesur tekne paylaşımlarıyla mest etti

Gizem Karaca'nın tekne paylaşımı ortalığı kasıp kavurdu, "Gizem Hanım n'apıyorsunuz?" yorumları havada uçuştu. Sezonu açan 30 yaşındaki Gizem Karaca beyaz mayosuyla boy boy pozlar verdi. Tekne paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Gizem Karaca sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İşte Gizem Karaca'nın paylaşımı...

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Gizem Karaca yaz sezonunu beyaz bikinisiyle açtı görenleri büyüledi! 30 yaşındaki güzel oyuncu cesur tekne paylaşımlarıyla mest etti

Gizem Karaca, genellikle gözlerden uzak bir hayat sürmekte olup 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlenmiş ve İzmir'e yerleşmişti.

Doğayı ve güzel dekorasyonları seven Gizem Karaca, lüks evinden yaptığı paylaşımıyla geçtiğimiz günlerde dikkat çekti.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Gizem Karaca, bu kez tekne pozlarıyla gündem oldu.

GİZEM KARACA'NIN PAYLAŞIMI YÜREK HOPLATTI

GİZEM KARACA

Gizem Karaca'nın son zamanlarda yaptığı tekne paylaşımı, sosyal medyada büyük bir etki yarattı. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte tatil havasını hissettiren Karaca, beyaz mayo giyerek çekici pozlar verdi ve takipçilerinden "Gizem Hanım neler yapıyorsunuz?" gibi birçok ilgi çekici yorum aldı.

Takipçileri, Gizem Karaca'nın paylaştığı fotoğraflara olumlu yanıtlar vererek beğenilerini ve hayranlıklarını dile getirdi. Onların yorumları, Karaca'nın güzelliği ve fit vücuduyla dikkat çektiği bir kez daha ortaya koydu.




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