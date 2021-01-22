Gizem Tuncer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer son zamanlardaki büyük değişimi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki Gizem Tuncer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in şarkıları...

GİZEM TUNCER KİMDİR?

Gizem Tuncer 1992 yılında Bodrum'da dünyaya gelmiştir. Usta Sanatçı Mahmut Tuncer’in kızıdır. Annesi ise Işıl Tuncer’dir.



Sadri Alışık Tiyatrosu'nda Kerem Alışık'tan özel oyunculuk dersleri alan Gizem, oyunculuk eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde Tiyatro bölümünü kazanarak tamamladı. Lise eğitimi sırasında Erol Sayan'dan nota, usül ve nazariyat dersleri de alan Gizem, aynı zamanda kendisinin de son öğrencisi oldu.

Üniversitede Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Türk Musikisi Bölümü'nü kazanan Gizem; Alaeddin Yavaşça ve Yücel Paşmakçı gibi Türk müziğinin saygın isimleri ile birlikte çalışma şansı yakaladı. İlk sahne deneyimini babası Mahmut Tuncer'le yaşayan Gizem, 6 sene boyunca Mahmut Tuncer'e sahnede eşlik etti.

Aşk Uykusu EP’si ile müzik dünyasına giriş yapmış ve babasının yolunda ilerlemeye karar vermiştir.