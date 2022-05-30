Gizemli hepatit virüsü 17 kişide görüldü! Uzmanlar çilek yenmemesi konusunda uyardı

Son günlerde artış gösteren özellikle çocuklarda görülen hepatit virüsü ile ilgili olarak FDA Gıda ve İlaç Dairesi ABD ve Kanada'daki çeşitli perakendecilerde satılan iki organik çilek markasıyla bağlantılı bir hepatit salgınını incelemeye başladı. Uzmanlar incelemeler sonucunda 5 Mart ile 25 Nisan arasında satın alınan çilekleri yememe konusunda vatandaşları uyardı.

ORGANİK ÇİLEKLER İNCELENECEK

Vakaların toplamının 17 olduğu ve bundan ABD’de 15’i Kaliforniya’da biri Minnesota’da ve biri Kuzey Dakota’da olduğu VE 12 kişinin hastanede tedavi altında olduğu bildirildi.

Uzmanlar şu anda Kanada’da ve ABD’de çeşitli sağlık kurumları mart ayında satın alınan organik çileklerle bağlantılı olduğu düşünülen hepatit A virüsünü araştırıyor.

Uzmanlar yaptığı açıklamasında çileklerin raf ömürleri geçmiş olsa da meyveyi dondurmuş olarak yeniden raflara dizilebileceği ancak bu tür ürünlerin mutlaka çöpe atılması gerektiği belirtti.

FDA ülke çapındaki tüketicilere "Çileklerin ne zaman ve nerede satın alındığından emin değilseniz, atmalısınız. Dondurulmuş çilekler de atılmalıdır." uyarısında bulundu. Ayrıca FDA çilek tükettikten sonra hepatit semptomları yaşayan herkesin hastaneye başvurması gerektiğini söyledi.