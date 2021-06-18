Gizli instagram hesabı görme 2021| İnstagram gizli profil nasıl görülür 2021

İnstagram uygulamasında hesabını gizli tutan kullanıcıların paylaşımlarını görmek mümkün. Takip etmedikleri instagram kullanıcılarının paylaşımlarını görmek isteyen meraklı kullanıcılar İnstagram gizli profil nasıl görülür 2021 sorusunun yanıtını arıyor. Yanıtını sizler için haberimizde derledik. İşte Gizli instagram hesabı görme 2021...

GİZLİ İNSTAGRAM HESABI GÖRME 2021| İNSTAGRAM GİZLİ PROFİL NASIL GÖRÜLÜR 2021

Hesabını gizleyen profilleri ziyaret etmek artık imkansız değil. Bir kişinin paylaşımları ve arkadaşlarını görmek için o kullanıcıyı takip etmek gerekmiyor. Sosyal medya kullanıcıları gizli instagram hesaplarını görmek için bazı uygulamaları kullanabilir. Bu işlem için geliştirilen uygulamalar aracılığıyla gizli hesapların paylaşımları görülebiliyor. Ancak gizli profillere bakarken, kendi hesabınızın güvenliğini de riske atmamanız gerekiyor. Çünkü bu konuya olan talep nedeniyle geliştirilen bazı zararlı yazılımlarla hesap bilgileriniz ele geçirilebilir.

İntagram hesaplarını görmek için bazı uygulamalar ve internet siteleri mevcut. Uygulamalardan bazıları hesap şifrenizi istiyor. Bunun için kendi hesabınızı riske atmamak için sahte hesap açarak bu uygulamaları kullanabilirsiniz.

GİZLİ İNSTAGRAM HESABI GÖRME UYGULAMALARI

İnstagram gizli profil görme yöntemlerinden faydalanmak için bazı uygulama ve internet sitelerini kullanmanız gerekiyor. Söz konusu uygulama ve internet sitelerine instagram hesabı ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra gizli hesabın ismini aratarak görebilirsiniz. İşte gizli hesapları görmeye imkan tanıyan uygulama ve siteler;

https://bestwhozi.com/

Ghostegro!

Lili App

Scout.org

Secretle

Postegro

https://bestwhozi.com/

Pingru

Postegro