Gizli ittifak paramparça! HDP'li Pervin Buldan'dan, Mansur Yavaş'a olay tepki! "Kimse sizin inşallahınıza kalmadı!"

HDP'li Pervin Buldan'ın CHP'ye olan öfkesi dinmek bilmiyor. Son olarak bir HDP'li vatandaşın "Selahhatin Demirtaş özgür bırakılsın" ifadelerine Mansur Yavaş'tan gelen "İnşallah" cevabı, Buldan'ı küplere bindirdi. Masur Yavaş'a "Korkak siyaset yapıyorsun" diyen Buldan, cesur bir cevap istediğini belirterek, "Kimse sizin inşallahınıza kalmadı" ifadelerini kullandı.

"KİMSE SİZİN İNŞALLAHINIZA KALMADI"

HDP'li Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında Millet İttifakı üyelerini hedef aldı. Öte yandan Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da atıfta bulunan Buldan, "Kimse sizin inşallahınıza kalmadı, maşallah halkımızın da bizim de sizin önünüze geçecek gücümüz de sözümüz de var, bu bize yeter artar!" dedi ve Yavaş'ın "korkak siyaset" yaptığını savundu.