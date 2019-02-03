Gizli kalpten korunmanın yolları

SAMSUN (İHA) – Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nurtaç Özer, kişide herhangi bir rahatsızlık hissettirmeden hayati tehlike oluşturan gizli kalp hastalığına dikkat çekerek, "Gizli kalp krizinden korunmanın da yolları kalp hastalıklarından korunmanın yolları ile aynıdır" dedi.

Kalp krizi tüm dünyada ölüm nedenlerinin en başında geliyor. Kalp krizi, atardamar duvarları üzerinde oluşan plakların yerinden ayrılarak kalbe kan akışını bloke etmesiyle meydana geliyor. Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesinden Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nurtaç Özer, kişide herhangi bir rahatsızlık hissettirmeden hayati tehlike oluşturan gizli kalp hastalığına dikkat çekerek yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Hastalık hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Nurtaç Özer, "Kalp krizinin en yaygın olarak görülen belirtileri, yoğun bir halsizlik, kalbin çok hızlı çarpması ya da düzensiz kalp çarpıntısı, nefes darlığı, kalbe yetersiz kan gelmesi sonucu oluşan göğüs ağrısıdır. Eğer bunları normal günlük aktiviteleriniz sırasında yaşarsanız bu kalp krizi belirtisi olabilir. Göğüs ağrısına baş dönmesi, gözlerin kararması, ani terleme mide bulantısı eşlik edebilir. Vücut ısısı düşerek cilt soğuyabilir ve kişiye kaygı ve sinirlilik hakim olabilir. Sessiz iskemide ise koroner damarlarda önemli derecede darlık olduğu halde kişi herhangi bir rahatsızlık hissetmiyor. Bu hastalığa gizli kalp hastalığı veya "sessiz iskemi" denilmesinin nedeni ise hiçbir şikayete neden olmaması ve hastayı hekime yönlendirecek bir belirti vermemesi. Bazen çabuk yorulma, hazımsızlık gibi kalp hastalığından şüphelendirmeyecek hafif yakınmalar da aslında bir belirti olabiliyor. Kişide çoğunlukla efor esnasında göğüste ağrı, sıkışma, yanma ve nefes darlığı gibi şikayetler bunun belirtisi oluyor. Gizli kalp hastalığı tanısı olan hastalarda düzenli kontroller gerekli olup, hasta sigara kullanıyorsa bırakması gerekiyor. Ayrıca varsa fazla kilolarını azaltmaya çalışması önem taşıyor" dedi.

Hastalığın tedavi ve korunma yollarından da bahseden Dr. Özer, şunları söyledi:

"Gizli kalp krizinde genellikle yukarıda bahsettiğimiz tipik semptomlar olmadan kalp krizi geçirilir, bazen ölümle bile sonuçlanabilir. Genellikle bu duruma diyabetik hastalar ve yaşlı hastalarda karşılaşılır. Semptomlar bazen geç ortaya çıkar bu durumda kişi kendinden şüphe eder de hastaneye başvurursa yapılan tetkiklerde kalp enzimlerinin arttığı ve kalp krizi geçirdiği görülür. Gizli kalp krizinden korunmanın da yolları kalp hastalıklarından korunmanın yolları ile aynıdır."

Kaynak: İHA