Gizli ortaklar bir arada! HDP bu defa CHP'nin kapısını çaldı! Kemal Kılıçdaroğlu seve seve kabul etti!

Son olarak Ali Babacan'ın kapısını çalan HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar, bu defa CHP ile görüştü. Ortak basınlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan CHP liderine, Babacan'a gelen tepkilerin benzeri geldi. HDP ile ittifakı reddeden CHP lideri, iki Eş Genel Başkanı'nı da ağırlamaktan memnun olduğunu belirtti.

"KAPI KAPI DİLENİYORLAR"

İlk olarak Temel Karamollaoğlu'nun kapısını çalan HDP'li Eş Genel Başkanlar, sırasıyla Babacan ve Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret etti. Konuşmasının her cümlesinde HDP ile iş birliği içerisinde olmadıklarını belirten CHP'nin, erken seçim için kapılarını çalan HDP'yi hoşnutlukla karşılamasına sosyal medya kullanıcılarından "kapı kapı dileniyorlar, siz de kapınızı açıyorsunuz" tepkileri geldi.

Kılıçdaroğlu, ortak basın açıklamasında "Kavgalardan çok acılar çektik. Kavgayı değil barışı öncelemeliyiz. Bir araya gelmeli, konuşmalıyız. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bu çerçevede Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Sayın genel başkanlar düşüncelerini ifade ettiler, biz kendi düşüncelerimizi ifade ettik. Ekonomiden, esnafın, çiftçinin, emeklinin sorunlarından söz ettik. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.