No Dokuz Productions imzalı, ilk bölümü 8 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı polisiye ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi olan Gizli Saklı'da Pamir karakterine hayat veren oyuncu Halit Özgür Sarı'nın hayatı merak konusu oldu. Biz de haberimizde, 'Gizli Saklı Pamir kimdir? Halit Özgür Sarı kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?' sorularının yanıtına yer verdik...

GİZLİ SAKLI PAMİR KİMDİR? HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR, NERELİ,KAÇ YAŞINDA? SEVGİLİSİ VAR MI?

4 Ekim 1993 yılında İstanbul’da doğan Halit Özgür Sarı lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunudur. Oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı. Hakan Muhafız, Şampiyon dizilerinde ve Geçen Yaz filmiyle kariyerine devam etti. Son olarak “Kardeşlerim” dizisinde başrol oynayan Halit Özgür Sarı bu projelerde gösterdiği oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı. Sarı, son olarak Gizli Saklı'da izleyiciyle buluştu.

Halit Özgür Sarı'nın adı güzel oyuncularla anılsa da sevgilisi olmadığı biliniyor...

Halit Özgür Sarı'nın Oynadığı Diziler

Gizli Saklı / Pamir/Levent / 2022

Kardeşlerim / Kadir Eren / 2021-2022

Hakan: Muhafız / Arif / 2020

Kırmızı Oda / Murat Sarsılmaz / 2020-2021

Şampiyon / Kerem Yılmaz / 2019-2020

Diriliş Ertuğrul / Süleyman Alp / 2018-2019

Halit Özgür Sarı'nın Oynadığı Filmler

Geçen Yaz / Burak / 2021