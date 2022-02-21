Gizlisi saklısı kalmadı! Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile ittifak olduklarını dolaylı yoldan açıkladı!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Reuters'ın sorularını tek tek yanıtladı. Gündem başlığında adaylık konusu vardı. CHP lideri, potansiyel adayların önünü "Belediye başkanları görevlerine devam edecek" diyerek keserken, hemen ardından HDP'ye yönelik açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda "Gizli ittifak" olarak anıldıkları partiye ilişkin "Onlarla da ilişkimiz var" diyen Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın kurucu olduğu partiyle iş birliği içerisinde olduğunu açıkladı.

"GİZLİSİ SAKLISI KALMADI"

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde güçlü parlamenter sistemi başlığı altında, DP Lideri Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelmiş, HDP'yi bu davetin içerisine katmamıştı. Bunun ardından Pervin Buldan'dan tehditler alan Kılıçdaroğlu, son açıklamasında HDP ile ilişkileri olduğunu açıkladı.

Pervin Buldan'ın "Biz demirden leblebiyiz, ağzınıza alırsanız dişlerinizi kırarız" dediği CHP lideri Kılıçdaroğlu, HDP için, "Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır ve HDP saygın bir siyasal partidir; dolayısıyla da onlarla da ilişkilerimiz var" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları ardından sosyal medyada "Maskeler düşüyor, gizlisi saklısı kalmadı" yorumları da beraberinde geldi.