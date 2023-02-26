Gizo Mamageishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gizo Mamageishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gizo Mamageishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gizo Mamageishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gizo Mamageishvili 15 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიზო მამაგეიშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gizo Mamageishvili Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Glory Group Ltd. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Saburtalo futbol takımında oynamaktadır. FC Saburtalo takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Gizo Mamageishvili'nin FC Saburtalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gizo Mamageishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gizo Mamageishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gizo Mamageishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gizo Mamageishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Saburtalo Acad.

1 Ağustos 2021 yılında Saburtalo

Gizo Mamageishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gizo Mamageishvili şuan FC Saburtalo takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Gizo Mamageishvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

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