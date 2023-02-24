Gjelbrim Taipi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjelbrim Taipi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gjelbrim Taipi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gjelbrim Taipi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gjelbrim Taipi 13 Aralık 1992 tarihinde Bujanovac şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kosova,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gjelbrim Taipi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Front Group GmbH yapmaktadır. Gjelbrim Taipi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kukësi futbol takımında oynamaktadır. FK Kukësi takımına 2 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Gjelbrim Taipi'nin FK Kukësi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gjelbrim Taipi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gjelbrim Taipi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gjelbrim Taipi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gjelbrim Taipi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Shkendija

1 Temmuz 2013 yılında FC Wil 1900

16 Ocak 2017 yılında FC Schaffhausen

1 Temmuz 2017 yılında FC St. Gallen

16 Ocak 2018 yılında Grasshoppers

15 Temmuz 2019 yılında FC Winterthur

5 Şubat 2020 yılında FC Schaffhausen

2 Ekim 2020 yılında FK Kukësi

Gjelbrim Taipi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gjelbrim Taipi şuan FK Kukësi takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gjelbrim Taipi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KF Tërnoci Bujanovcë

Kosova takımında 24 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U21 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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