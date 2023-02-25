Gjevahir Paplekaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjevahir Paplekaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gjevahir Paplekaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gjevahir Paplekaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gjevahir Paplekaj 18 Ağustos 1995 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gjevahir Paplekaj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Korabi futbol takımında oynamaktadır. KF Korabi takımına 30 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Gjevahir Paplekaj'nin KF Korabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gjevahir Paplekaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gjevahir Paplekaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gjevahir Paplekaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gjevahir Paplekaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Eylül 2014 yılında KF Gramshi

20 Eylül 2016 yılında KF Iliria

8 Eylül 2018 yılında KS Burreli

14 Şubat 2019 yılında FC Term

18 Mart 2019 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2020 yılında KF Korabi

Gjevahir Paplekaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gjevahir Paplekaj şuan KF Korabi takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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