Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gjoko Zajkov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gjoko Zajkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gjoko Zajkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gjoko Zajkov 10 Şubat 1995 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Ѓоко Зајков şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gjoko Zajkov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Playmaker Football Management yapmaktadır. Gjoko Zajkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitatea Craiova futbol takımında oynamaktadır. Universitatea Craiova takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gjoko Zajkov'nin Universitatea Craiova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gjoko Zajkov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zajkovgjoko/

Gjoko Zajkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gjoko Zajkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Gjoko Zajkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gjoko Zajkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Rabotnicki

1 Temmuz 2014 yılında Rennes

25 Ağustos 2015 yılında RSC Charleroi

30 Haziran 2016 yılında Rennes

1 Temmuz 2016 yılında RSC Charleroi

16 Ağustos 2021 yılında Levski Sofia

26 Ocak 2022 yılında Vorskla Poltava

15 Mart 2022 yılında Slavia Sofia

30 Haziran 2022 yılında Vorskla Poltava

12 Ocak 2023 yılında Univ. Craiova

Gjoko Zajkov kimdir

Gjoko Zajkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gjoko Zajkov şuan Universitatea Craiova takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Gjoko Zajkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey Makedonya takımında 3 numaralı formasıyla 2 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 1 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 1 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Gjoko Zajkov nereli

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