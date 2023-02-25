Gjyrkan Shehi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjyrkan Shehi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gjyrkan Shehi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gjyrkan Shehi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gjyrkan Shehi 14 Ekim 2000 tarihinde Elbasan şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gjyrkan Shehi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gjyrkan Shehi'nin KF Turbina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gjyrkan Shehi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gjyrkan Shehi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
27 Eylül 2019 yılında KF Sopoti
28 Eylül 2020 yılında KF Turbina
1 Eylül 2022 yılında AF Elbasani
24 Ocak 2023 yılında KF Turbina
Gjyrkan Shehi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gjyrkan Shehi şuan KF Turbina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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