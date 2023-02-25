Gjyrkan Shehi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjyrkan Shehi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Gjyrkan Shehi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gjyrkan Shehi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.