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GKRY’de korona virüs nedeniyle ölü sayısı 3’e yükseldi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

GKRY’de korona virüs nedeniyle ölü sayısı 3’e yükseldi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle ölü ve vaka sayıları artıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis Facebbok hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, korona virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi. Anastasiadis, "Bugün salgın sonucu 2 hemşehrimizi daha kaybettik. Bu savaşı kazanmak için evlerinizde kalın" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rum yetkililer 8 yeni vakanın daha kayıtlara geçtiğini, toplam vaka sayısının 124'e ulaştığını ifade etti.

Kaynak: İHA




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