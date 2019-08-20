GKV Özel Okulları yeni eğitim öğretim yılına hazır

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. Dönem Eğitim Planı açılış törenine katılan Profesyonel Yönetim ve İnsan Kaynakları Sistemleri Danışmanı Prof. Dr. Tanıl Kılınç, "Kurumsallaşma Perspektifinde Eğitim Yönetim Sistemi" konulu söyleşi yaptı. Eğitim kurumlarında kurumsallaşmanın gerekliliği ve öneminin altını çizen Kılınç, söyleşide katılımcıların konuyla ilgili sorularını da yanıtladı.

2019-2020 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını sürdüren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğretmenlere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim seminerleriyle yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili uygulanacak yenilikler ve programlar hakkında eğitimcileri bilgilendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 1. Dönem Eğitim Planı etkinlikleri kapsamında Profesyonel Yönetim ve İnsan Kaynakları Sistemleri Danışmanı Prof. Dr. Tanıl Kılınç, Kurumsallaşma Perspektifinde Eğitim Yönetim Sistemi konulu söyleşide Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğretmen ve idarecileriyle bir araya geldi.

Etkinliğe GKV Özel Okulları Genel Müdür Vekili İsmet Tiryaki, birim müdürleri, bölüm başkanları ve öğretmenler katıldı. Eğitim kurumlarında ki kurumsallaşmanın önemine dikkat çeken Profesyonel Yönetim ve İnsan Kaynakları Sistemleri Danışmanı Prof. Dr. Tanıl Kılınç, "Kurumsallaşma Perspektifinde Eğitim Yönetim Sistemi" konulu sunumunda kurumsal firmalarda düzenlenen kurum içi eğitim türleri, eğitim yönetimi süreci, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim ihtiyacı doğuran değişme ve gelişmeler, eğitim bütçesinin planlanması, eğitimin planlanması, eğitimin yürütülmesi, öğretmenler için mesleki ve teknik eğitimler, yönetsel eğitimler, kişisel gelişim eğitimleri, oryantasyon eğitimleri ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri konularında katılımcılara bilgiler vererek konuyla ilgili soruları yanıtladı.

2019-2020 eğitim öğretim yılıyla ilgili hazırlıkların devam ettiğini ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdür Vekili İsmet Tiryaki, 19-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında öğretmen idareci ve personele yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim programlarının yoğun olarak devam edeceğini, eğitim sisteminde yeni uygulamaların tanıtılarak kurumun 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulayacağı projelerinde tanıtılacağını ifade etti.

Kaynak: İHA