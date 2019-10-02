GKV’de önce sabah sporu sonra ders

Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu öğrencileri güne okul bahçesinde sabah sporuyla başlıyor. Sağlıklı yaşam için günlük spor alışkanlığının önemli olduğuna dikkat çeken veliler, uygulamadan memnuniyetini dile getirdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri sabah ders öncesi okul bahçesinde toplu spor ve dans yaparak güne başlıyor. Gaziantep Halkoyunları Halkoyunları ve Modern Dans Öğretmenleri Tülay Kıratlı ve Ayşe Güner'in eşliğinde sabah dans sporu yaparak başlayan öğrencilerin güne daha mutlu başladıkları, derslere yönelik uyumlarının istenilen düzeyde olduğu ifade edilirken, öğrenci velileri uygulamadan memnun olduklarını, çocuklarının küçük yaşta sağlık için spor yapma alışkanlığı kazandıklarını belirtiyor. Ders zili öncesi öğrencilerin toplu halde severek yaptığı bu çalışma ile güne motive olduklarını ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokul Müdürü Uğur Özeren, "Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı koordinesinde yaptığımız bu etkinlik ile öğrencilerimiz güne zinde ve enerjik başlıyor. Öğrencilerimizin severek yaptığı bu çalışma ile güne motive oluyoruz. Öğrencilerimiz birlikte hareket etmesini, ortak davranma ve sosyalleşmesine katkı sağlayan bu uygulama ile özgüvenlerini arttırırken, öğrendiklerini sergileyerek kendini ifade gücünü geliştiriyor. Aynı zamanda öğrencilerimizin, sağlam kararlar alma sürecini yönetirken, koordinasyon yeteneğini geliştirip, kontrol yeteneğini de arttırmak istiyoruz" dedi. Uygulamanın bütün eğitim öğretim yılı süresince her sabah ders öncesi gerçekleştirileceği de ifade edildi.

Kaynak: İHA