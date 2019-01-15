GKV’liler Çukurova TÜYAP kitap fuarında

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Gezi Kulübü tarafından Adana'da açılan ve 300'den fazla yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı, birçok kültürel etkinliğin gerçekleştirildiği Çukurova 12. Kitap Fuarına gezi düzendi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri Adana'da açılan Çukurova 12. Kitap Fuarı adeta çıkarma yaptı. GKV Özel Liseleri 100 öğrenci ve 8 rehber öğretmen oluşan kafilesiyle kitap fuarında incelemeler yaparak yazarlarla sohbet etme ve etkinliklere katılma şansı yakaladı. Fuar alanında kitapevlerinin stantları ziyaret edilerek, kitap yeni yayınlanan birçok kitabı satın alan öğrenciler kitaplarını yazarlarına imzalatmayı da unutmadı. Fuarda düzenlenen çeşitli etkinliklere ve söyleşilere de katılan öğrenciler yazarlarla kitapları ve yayınlar konusunda sohbet etme şansı da yakaladı. Fuar gezisinin ardından Adana'nın çeşitli yerlerinde de incelemeler yapan öğrenciler programın tamamlanmasının ardından Gaziantep'e döndü.

Kaynak: İHA