GKV’liler Türkiye’yi Avrupa Gençlik Parlamentosunda temsil edecek

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Cemil Alevli Koleji öğrencileri Janisha Premanand ve Ece Özbirecikli'nin Avrupa Gençlik Parlamentosu'nun (Eyp) Uluslararası Konferanslarına katılmaya hak kazandıklarını ifade eden okul müdürü Mehtap Özdemir öğrencilerin Türkiye ve Gaziantep'i başarıyla temsil edeceklerini ifade etti.

Avrupa Gençlik Parlamentosu Türkiye EYP (European Youth Parliament) tarafından düzenlenen 24. Ulusal Seçim Konferansı'na katılan GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IBDP) C10A sınıfından 5 öğrenci Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını başarıyla temsil etti. Türkiye genelinden toplam 600 öğrencinin katıldığı seçimlerde seçilen 16 öğrenci arasında yer alan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Cemil Alevli Koleji öğrencileri Janisha Premanand ve Ece Özbirecikli önümüzdeki dönemde Avrupa'nın farklı ülkelerinde gerçekleştirilecek olan konferanslarda Gaziantep ve Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Elde edilen başarıları değerlendiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir "Öğrencilerimizi yürekten kutluyoruz.

Öğrencilerimiz Janisha Premanand 2-9 Nisan 2020 tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlenecek olan Lapland 2020'ye, Ece Özbirecikli ise 27-31 Mart 2020 tarihleri arasında Fransa'da düzenlenecek olan 47 th National Selection Conference of EYP France adlı uluslararası konferanslara katılmaya hak kazanmışlardır. Söz konusu etkinliklerde ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inanıyor, başarılar diliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA