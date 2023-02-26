Gladson Awako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gladson Awako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gladson Awako kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gladson Awako ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gladson Awako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gladson Awako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gladson Awako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gladson Awako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gladson Awako adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gladson Awako Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gladson Awako 31 Aralık 1990 tarihinde Berekum şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gladson Awako Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CLUB CONSULT AFRICA LTD yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hearts of Oak futbol takımında oynamaktadır. Hearts of Oak takımına 15 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Gladson Awako'nin Hearts of Oak ile sözleşmesi 1 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Gladson Awako Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gladson Awako isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Gladson Awako Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gladson Awako futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Wa All Stars FC

11 Mart 2008 yılında Heart of Lions

1 Mayıs 2008 yılında Real Sportive

1 Kasım 2008 yılında Heart of Lions

17 Şubat 2010 yılında Recr. Huelva

1 Temmuz 2010 yılında Heart of Lions

10 Haziran 2011 yılında Berekum Chelsea

1 Ocak 2013 yılında TP Mazembe

26 Ağustos 2016 yılında CS Don Bosco

30 Haziran 2017 yılında TP Mazembe

4 Eylül 2017 yılında Phoenix Rising

7 Mart 2019 yılında Kulüpsüz

26 Kasım 2019 yılında Great Olympics

15 Ağustos 2021 yılında Hearts of Oak

Gladson Awako kimdir

Gladson Awako Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gladson Awako şuan Hearts of Oak takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Berekum Arsenal

Gladson Awako Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gana takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gladson Awako nereli

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