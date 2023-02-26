Gladwin Shitolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gladwin Shitolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gladwin Shitolo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gladwin Shitolo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gladwin Shitolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gladwin Shitolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gladwin Shitolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gladwin Shitolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gladwin Shitolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gladwin Shitolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gladwin Shitolo 10 Ağustos 1989 tarihinde Giyani, Limpopo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gladwin Shitolo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASM International yapmaktadır. Gladwin Shitolo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lamontville Golden Arrows futbol takımında oynamaktadır. Lamontville Golden Arrows takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Gladwin Shitolo'nin Lamontville Golden Arrows ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gladwin Shitolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gladwin Shitolo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Gladwin Shitolo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gladwin Shitolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Jomo Cosmos

28 Temmuz 2014 yılında Orlando Pirates

28 Ocak 2015 yılında Platinum Stars

30 Haziran 2015 yılında Orlando Pirates

31 Temmuz 2015 yılında Golden Arrows

30 Haziran 2016 yılında Orlando Pirates

16 Ocak 2019 yılında Chippa United

30 Haziran 2019 yılında Orlando Pirates

10 Temmuz 2019 yılında Golden Arrows

6 Eylül 2020 yılında Orlando Pirates

22 Ekim 2020 yılında Golden Arrows

30 Haziran 2021 yılında Orlando Pirates

5 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

19 Ağustos 2022 yılında Golden Arrows

Gladwin Shitolo kimdir

Gladwin Shitolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gladwin Shitolo şuan Lamontville Golden Arrows takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Giyani All Stars, Jomo Cosmos Academy

Gladwin Shitolo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Afrika U23 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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Gladwin Shitolo nereli

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