Gladyatör, Deli Yürek gibi yapımlarla hafızalara kazınmıştı! Ünlü oyuncu Mike Mitchell Fethiye'deki teknede ölü bulundu! 'Gladyatör' ve 'Cesur Yürek' gibi yapımlarda gösterdiği üstün oyunculuk yeteneği ile hafızalara kazınan Mike Mitchell, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir teknede ölü olarak bulundu. Sanatçının ölümünü gazeteci Talat Atilla duyurdu.

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