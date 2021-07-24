Gladyatör, Deli Yürek gibi yapımlarla hafızalara kazınmıştı! Ünlü oyuncu Mike Mitchell Fethiye'deki teknede ölü bulundu!
'Gladyatör' ve 'Cesur Yürek' gibi yapımlarda gösterdiği üstün oyunculuk yeteneği ile hafızalara kazınan Mike Mitchell, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir teknede ölü olarak bulundu. Sanatçının ölümünü gazeteci Talat Atilla duyurdu.
'Gladyatör' ve 'Cesur Yürek' gibi yapımlarda rol alarak hafızalara kazınan İskoçyalı aktör Mike Mitchell yaşamını yitirdi. Türkiye'de yaşayan usta oyuncunun vefat haberini gazeteci Talat Atilla, Twitter hesabından duyurdu.
‘Gladyatör’ filminin dikkat çeken savaş sahnelerinde boy gösteren Mike Mitchell, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir teknede ölü bulundu.
Mike Mitchell kimdir? Kaç yaşında, nerede, neden öldü? | Gladyatör, Deli Yürek Mike Mitchell
Ölüm haberini duyuran gazeteci Talat Atilla, "Türkiye dostu, Gladyatör filminin oyuncusu, Aylan Bebek filmindeki rol arkadaşım Mike Mitchell biraz önce Fethiye'de öldü. İyi bir insandı. Allah'tan rahmet dilerim. Üzgünüm" ifadelerini kullandı.
Türkiye dostu, gladyatör filminin oyuncusu, aylan baby filminde rol arkadaşım Mike Mitchell biraz önce fethiye'de öldü. iyi bir insandı. Allah'dan rahmet dilerim. üzgünüm. pic.twitter.com/L5UEHqa1R5— Talat Atilla (@TalatAtilla) July 24, 2021